VIDEO Zastrašujuća snimka: Internetom kruže scene sukoba u kojoj je nasmrt izboden prvak

Tamošnja policija pokrenula je istragu te su dvije osobe privedene

Svjetski juniorski prvak u MMA-a Muhammadali Saduloev (15) nasmrt je izboden nakon sukoba u jednom kafiću u gradu Kulobu u Tadžikistanu. Fizički obračun dogodio se u noći s nedjelje na ponedjeljak gdje je Saduloev zadobio ubodnu ranu u prsa nakon čega je preminuo na mjestu događaja. U sukobu su ozlijeđene još dvije osobe koje su odmah prevezene u bolnicu.

Tamošnja policija pokrenula je istragu te su dvije osobe privedene, a motiv sukoba još nije poznat. Na društvenoj mreži X pojavila se i snimka sukoba u kojoj se još ne zna prikazuje li ona trenutak uboda ili neki drugi dio, pišu Sportske novosti.

 

Saduloev je bio široko cijenjen unutar MMA zajednice i smatran je talentom u usponu na međunarodnoj pozornici. Predstavljajući svoju zemlju, Saduloev je osvojio zlatnu medalju na IMMAF Svjetskom prvenstvu za mlade 2024. godine, a osvojio je i titulu prvaka Tadžikistana 2025. godine.

