VIDEO Zapišite datum: Uskoro jedinstveni klapski događaj u Lisinskom

Te jesenske večeri u srcu Zagreba kroz pjesmu će progovoriti Dalmacija. Ponekad surova, ali i beskrajno blaga, ispunjena šušurom, ali i spokojem ranoga jutra kada je more kao ulje, potpuna bonaca. Njene priče ispjevat će, a cappella prvoklasni glasovi.

Pod Sljeme dolaze laureati 59. Omiškog festivala. Bošket je zlato žirija zaslužio čak tri godine zaredom i postao klapska senzacija. Od muških ekipa nastupit će i vrhunski Krunik iz Kučina te klapa Omiš koja je publiku u svome gradu oborila s nogu.

Stiže splitska ženska klapa Ventula koja je slavila odlukom stručnog ocjenjivačkog suda. Autentične zvukove trogirskih kala donijet će Stivanja, a one splitske predstavljat će i Orca. U Zagrebu će pred zaljubljenike u klapsku pjesmu izaći i miljenice publike pod omiškom stinom - Mirabela CZK.

Boje mješovitih klapa branit će Ivo Lozica iz Lumbarde, ekipa koja nije oduševila samo žiri i Omišane već je zapalila i društvene mreže.

Novi a cappella hit „Gomila“ izvest će splitska Dežgracija koja je privukla veliku pažnju interpretacijom nove skladbe. U Lisinskom će se prvi put predstaviti i budućnost klapskog pjevanja, zlatni i srebrni omiški grdelini - dječje klape Maestral iz Dugopolja i omiška Žižula.

Dalmatinsku večer u Zagrebu zaokružit će svojim nastupom veliki umjetnik Boris Oštrić, čovjek koji stoji iza bezvremenskih pjesama „Ribari“, „Kapetane, tribali bi doma“…

Ulaznice za ovu glazbenu plovidbu u samo srce Dalmacije mogu se nabaviti na blagajni Koncertne dvorane Lisinski i online. Dođite 5. listopada, ukradite dva sata samo za sebe i otputujte u svijet borova, pučine i kamena. Ako ste student, ukrcat ćete se u ovaj brod za samo pola cijene karte.

Tradicionalno gostovanje najboljih klapa u Lisinskom plod je uspješne višegodišnje suradnje gradova Zagreba i Omiša, koja je postala simbolom zajedništva hrvatskog sjevera i juga.