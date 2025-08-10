Close Menu

VIDEO Zadranka Sylvie do 500.000 pregleda: "Nebo moje ljubavi" obilježava ovo ljeto!

Sylvijin hit "Nebo moje ljubavi" za samo nekoliko mjeseci premašio je 500.000 pregleda na YouTubeu

Sylvijin hit „Nebo moje ljubavi“ za samo nekoliko mjeseci premašio je 500.000 pregleda na YouTubeu, čime je potvrdio status jednog od ovogodišnjih ljetnih hitova. Pjesma je osvojila publiku zaraznom melodijom i emotivnim stihovima o ženskoj snazi i ranjivosti, a i dalje svakodnevno pronalazi nove slušatelje.

„Znali smo da pjesma ima energiju i emociju koje osvajaju na prvo slušanje, ali ljeto joj je dalo pravi vjetar u leđa. Sylvijin vokal i emocija nose ovu priču", otkriva skladatelj pjesme Marko Tomasović.

"Više od pola milijuna pregleda mi je veliki vjetar u leđa dok pripremam novu pjesmu,“ govori Sylvie, a dodaje i da novu pjesmu priprema dok radi na jahti: „Uvježbavam vokal online, a signal mi stalno puca, ali ne dam se smesti.“

Sylvie, pravim imenom Silvija Mutić, vratila se na more, a svoj posao stjuardese na jahti prikazuje gledateljima kroz autentične objave. Na jahti svakodnevno snima zabavne i edukativne video klipove iz pomorskog života, poput viralnog hita u kojem prikazuje kako izgleda radni dan stjuardese na jahti.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by Sylvie Mutić (@sylviemutti)

