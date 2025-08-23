VIDEO Vlasnica restorana otkrila što ni sama ne naručuje s jelovnika u vlastitom restoranu: "Leglo bakterija"

Korisnica TikToka, čija je bliska prijateljica vlasnica restorana, na društvenoj mreži otkrila je stavke s jelovnika koje bi pod svaku cijenu trebalo izbjegavati.

Za jednu kaže da je pravo leglo bakterija, prenosi Jutarnji pisanje Daily Maila.

Julia kaže da joj je insajderske informacije dala prijateljica koja je vlasnica restorana. Ona joj je rekla da te stvari izbjegava čak i u vlastitom restoranu.

Prvo na popisu su je stavka "Specijaliteti". Kako tumači Julia, a kako je nju, očito, uputila prijateljica koja vodi restoran, zapravo se radi o sastojcima koje "treba brzo potrošiti, prije nego što se pokvare".

"Prikrije se umakom i ukrasima, zapravo platite puno novca za jučerašnje ostatke", rekla je.

@juliabesz.bloommoneying We were sat over a late-night cuppa after his shift when he said it: “There are a few things you should never order in any restaurant.” Not his, not a chain, not even the posh ones. I laughed, thinking it was some insider joke — but his face didn’t budge. He wasn’t being dramatic, he was being de@d serious. The first on his list? “Specials” that aren’t tied to a clear seasonal ingredient. Sounds harmless, but in the trade, that often means “stuff we need to shift before it goes off.” The sauce masks the age, the garnish distracts you — and by the time you’ve finished, you’ve basically paid top dollar for yesterday’s leftovers. Then there’s shellfish in places nowhere near the coast. Unless you know they’ve got daily deliveries and spotless storage, you’re gambling with your gut. “Most punters don’t realise,” he said, “but the wrong handling turns a fancy seafood platter into a food poisoпing time bomb.” He also warned me about ice in drinks at certain bars. “If the ice machine isn’t cleaned properly — and in busy spots, it often isn’t — you’re basically sipping on a chilled petri dish.” Suddenly, that summer cocktail didn’t feel so Instagrammable. And the shocker? Chicken dishes in buffets or all-you-can-eats. It’s the perfect breeding ground for bacteria if temps aren’t bang-on, and trust me — in high-volume places, they’re not checking every tray like they should. “You won’t see it,” he said, “but you’ll feel it 12 hours later.” Here’s the quick takeaway for peace of mind: next time you eat out, ask yourself one question — how quickly is this moving off the kitchen pass? If the answer’s “not very,” leave it on the menu. You’ll save yourself a fortune in wasted meals… and maybe a night hugging the loo. ♬ original sound - juliabesz.bloommoneying

Dodaje i da u restoranima koji nisu uz obalu svakako treba izbjegavati školjke.

Treba paziti i na led u pićima, posebice u barovima koji imaju puno prometa. Oni, naime, nemaju vremena za čišćenje svojih aparata za led.

"To uopće nužno ne znači hrana koje se restoran želi riješiti..."

Ono što i nije tako iznenađujuće je piletina. Kada se ne skuha kako treba, poznata je kao uzrok trovanja salmonelom. No čak i kada je dobro skuhana/ispečena, piletina koja je ostavljena na švedskom stolu idealno je tlo za razmnožavanje bakterija, posebno ako se radi o mjestu napučenom ljudima ili ako meso stoji u blizini izvora grijanja.

"To se ne vidi, no nekoliko sati kasnije ćete osjetiti", rekla je Julia i dodala:

"Možda ćete se spasiti od noći provedene uz WC školjku".

Njezin je video pregledan gotovo 400.000 puta, a komentatori imaju podijeljena mišljenja:

"Nikad ne naručujte s menija ‘posebne ponude‘, to je jednostavno hrana koja će se taj dan pokvariti i treba je baciti"

"Kao što je Anthony Bourdain rekao, nikad ne naručujte ribu u ponedjeljak. To je najčešće stara riba", drugi je komentar.

Neki se ipak ne slažu s karakterizacijom "specijaliteta".

"To uopće nužno ne znači hrana koje se restoran želi riješiti, već se radi o nečemu što su kuhari napravili kako bi uveli promjenu ili su u pitanju jela po kojima je restoran poznat!".