VIDEO Vlahoviću vikali da je Cigan. Sudac ga molio da ne napusti utakmicu

Derbi 12. kola talijanske Serie A između Fiorentine i Juventusa (1:1) u Firenci obilježio je sramotan ispad domaćih navijača. Utakmica je u prvom poluvremenu čak dva puta prekinuta zbog rasističkih uvreda upućenih srpskom napadaču i bivšem igraču "Viola", Dušanu Vlahoviću, što nije prvi takav incident, piše Index.

Do prvog prekida došlo je već u 9. minuti. Kako prenosi Gazzetta dello Sport, sudac je zaustavio igru na nekoliko sekundi dok je službeni spiker preko razglasa na stadionu Artemio Franchi upozorio navijače da prestanu s rasističkim skandiranjem.

Samo nekoliko minuta kasnije, oko 15. minute, uslijedio je novi, duži prekid. Nakon što je Vlahović pao u šesnaestercu, a sudac Daniele Doveri poslije konzultacije s VAR-om poništio prvotno dosuđeni jedanaesterac, uvrede s tribina su se pojačale. "Ti si Ciganin, ti si Ciganin", odjekivalo je stadionom.

Sudac je ponovno prekinuo igru, ovoga puta na dulje vrijeme, te je razgovarao s kapetanima obiju momčadi i samim Vlahovićem koji je htio napustiti teren, no Doveri ga je molio i na kraju nagovorio da ostane na travnjaku. Dok je spiker ponavljao upozorenje, lijevi bek Fiorentine Luca Ranieri prišao je tribini s najglasnijim navijačima i gestama ih molio da prestanu. Kako je to izgledalo, pogledajte OVDJE.

Igra je nastavljena tek nakon pet minuta, kada su se uvrede stišale, no uz ozbiljno upozorenje da će svaki sljedeći incident dovesti do konačnog prekida utakmice. Podsjetimo, Juventus je u ovaj susret ušao kao šesti na ljestvici, tražeći pobjedu nakon dva uzastopna remija, dok je Fiorentina, kao posljednjeplasirana momčad, lovila svoju prvu pobjedu u sezoni.

Vlahović redovita meta uvreda

Dušan Vlahović, koji je u Fiorentini proveo četiri sezone prije nego što je 2022. godine prešao u redove ljutog rivala Juventusa, od tada je redovita meta navijača "Viola". Njegov transfer navijači su doživjeli kao izdaju, a slični incidenti dogodili su se i prošle sezone. Tada su mu tijekom utakmice u Torinu s gostujućeg sektora skandirali iste povike.

Osim navijača Fiorentine, Vlahović se s rasizmom suočio i 2023. godine na utakmici protiv Atalante u Bergamu. I tada je na uvrede odgovorio na najbolji mogući način - postigao je pogodak za pobjedu svoje momčadi 2:0. Atalanta je zbog ispada svojih navijača tada kažnjena zatvaranjem jedne tribine na idućoj utakmici.