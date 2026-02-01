VIDEO Vjerni pristaše Aleksandra Vučića u Beogradu puštali "Čavoglave"

Pristaše Srpske napredne stranke (SNS) u beogradskom naselju Konjarnik jučer su na stranačkom štandu puštale pjesmu Marka Perkovića Thompsona. Snimka događaja, koja je izazvala prosvjede građana, objavljena je na društvenim mrežama.

Aktivisti vladajuće stranke u Srbiji jučer su postavili štandove na više lokacija diljem Novog Sada i u prigradskim naseljima, ali i u drugim mjestima, uključujući Beograd.

Kako se vidi na snimci koju je objavila jedna lokalna udruga na mreži X, na Konjarniku su okupljeni pristaše SNS-a s razglasa puštali Thompsonovu pjesmu. To je izazvalo reakciju građana koji su se okupili kako bi prosvjedovali protiv aktivista vladajuće stranke.

SNS na Konjarniku pustio Tompsona! 😡 pic.twitter.com/e3YT5LjrG8 — Zbor Slavujev potok i Zvezdara (@zbor_slavujev) January 31, 2026

Ispred štanda SNS-a mogle su se čuti poruke poput "Ustaše" i "Tupadžije, puštate Thompsona", koje su im upućivali okupljeni, prenosi Index.