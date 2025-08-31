VIDEO Vepar ušetao u maslinik na Sumpetru

Na Sumpetru je jučer zabilježen nesvakidašnji prizor – u jedan maslinik ušetao je vepar. Video nam je poslao čitatelj koji je svjedočio ovom neobičnom susretu.

Iako na snimci izgleda mirno dok istražuje maslinik, riječ je o potencijalno opasnoj životinji. Stručnjaci upozoravaju da se veprovima ne treba približavati jer mogu postati agresivni, osobito ako osjete ugrozu ili ako u blizini imaju mlade.

Divlje svinje posljednjih godina sve češće silaze s obronaka prema obali i naseljima u potrazi za hranom, pa ih građani znaju susresti u poljima, maslinicima pa čak i u blizini kuća. Osim što predstavljaju sigurnosni rizik, veprovi mogu napraviti i značajnu štetu na poljoprivrednim kulturama.

Nadležne službe podsjećaju građane da u slučaju susreta s divljim životinjama ostanu mirni, ne pokušavaju ih tjerati i obavezno drže sigurnu udaljenost.