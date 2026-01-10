VIDEO Uznemirenog Viniciusa nakon sukoba tješili suigrači: "Bilo je potresno"

Verbalni sukob trenera Atletico Madrida Diega Simeonea i zvijezde Real Madrida Viniciusa Juniora u polufinalu španjolskog nogometnog Superkupa u Saudijskoj Arabiji i dalje je aktualna tema u španjolskim medijima. Kraljevski klub pobijedio je 2:1 i izborio nedjeljno finale s Barcelonom, pišu Sportske novosti.

Iz Atletica govore kako je za problematičnu situaciju zaslužan Brazilac koji je provocirao Simeonea i klupu suparničke momčadi nakon što je tražio kazneni udarac.

- Mirno, sada će dosuditi penal – navodno su riječi koje je Vinicius uputio stručnom stožeru i pričuvnim igračima Atletica.

Simeone je tada poručio brazilskom krilnom napadaču neka nastavi s igrom, a rekao mu je i da će ga Realov predsjednik Perez potjerati.

- Florentino će te odbaciti. Zapamti to – poručio je argentinski trener.

Potom se, tvrde Španjolci, sukob nastavio u drugom poluvremenu, kad je u 81. minuti Vini Jr. izlazio iz igre. Simeone mu je rekao da mu ljudi s tribina zvižde, na što je ovaj naravno burno reagirao.

U raspravi dva tabora Realov trener Xabi Alonso opsovao je kolegu Simeonea, dok je Vinicius na klupi djelovao utučeno.

‘‘Procurila je snimka Viniciusa nakon sukoba sa Simeoneom i video je potresan. Vidi se kako vidno uznemirenog Viniciusa tješe suigrači. Vinicius zna da je daleko od svoje najbolje forme‘‘, piše As.

Na snimci Antonio Rüdiger pokušava utješiti kolegu, a ovaj zabija glavu među dlanove...

Video zapis tih trenutaka možete pogledati OVDJE.

Real i Vinicius imaju neizvjesnu budućnost, s obzirom na to da se već dugo samo priča o produženju ugovora, no ništa konkretnog se ne događa. Ugovor mu istječe u ljeto 2027. godine i Perez si ne može dozvoliti da mu takav igrač ode besplatno, a dogovor o novom ugovoru još nije na vidiku.

Problem je i Brazilčev učinak koji je ove sezone prilično skroman, na kontu mu je tek pet pogodaka i osam asistencija u 26 nastupa u svim natjecanjima. Ukupno je za Real zabio 111 golova uz 91 asistenciju. Vrijednost mu je na Transfermarktu procijenjena na 150 milijuna eura, a najveći interes za njega su dosad iskazali klubovi iz Saudijske Arabije.