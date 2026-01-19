VIDEO Unatoč zabrani. Tribine grmjele "Ako ne znaš šta je bilo": Pogledajte kako su reagirali hrvatski rukometaši

Hrvatska rukometna reprezentacija upisala je važnu pobjedu na Europskom prvenstvu. U susretu 2. kola izabranici su svladali Nizozemsku rezultatom 35:29 i tako napravili veliki korak prema plasmanu u drugi krug natjecanja.

Hrvatska je u samoj završnici potvrdila trijumf kojim je došla nadomak prolaska dalje. Odluka o plasmanu u sljedeću fazu bit će sve bliže u nastavku natjecanja, ovisno o raspletu u skupini i preostalim utakmicama.

Uz rezultat, pažnju je ponovno privukla i tema koja je posljednjih dana izazvala brojne rasprave. Naime, EHF je hrvatskim rukometašima zabranio da im službena himna prvenstva bude pjesma Marka Perkovića Thompsona "Ako ne znaš šta je bilo", iako im je ta pjesma svirala i na posljednjem prvenstvu, no sada su je organizatori zabranili.

Bez obzira na odluku i burne rasprave na društvenim mrežama zbog Thompsona, dio navijača glasno je nakon utakmice pjevao njegov hit.

Hrvatski rukometaši pritom su pozdravili svoje navijače na tribinama, pljeskali im te se priključili pjevanju, zajedno s publikom koja je nakon utakmice nastavila u glas pjevati. A kako je to izgledalo, pogledajte u video zapisu.