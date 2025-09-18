VIDEO Uginule životinje pronađene na Biokovu: "Nadam se samo da nije bedrenica, smrad je nesnosan"

Strašan i uznemirujući prizor dočekao je planinara koji se danas popeo na Biokovo. Tijekom svog pohoda, pronašao je uginulu kravu i konja, a kako kaže – zrak je bio zasićen jakim smradom, što mu je dalo naslutiti da bi se u okolici moglo nalaziti još uginulih životinja.

"Vidio sam jednu kravu i jednog konja, a čini mi se da bi moglo biti toga još jer baš jako smrdi. Nadam se samo da nije bedrenica koje u zadnje vrijeme dosta ima", rekao nam je planinar, vidno uznemiren prizorom.

Kaže nam da ovo nije prvi slučaj pronalaska uginule životinje.

"Prvi konj je u 6. mjesec pronađen na cesti, a Park prirode je angažirao nekoga da ga se makne. Koja ga je firma makla, ne bih znao reći", kaže nam planinar.

Podsjetimo, područje Biokova poznato je po prisustvu divljih konja, ali i stoke koja se tamo slobodno kreće i pase. Nije rijetkost susresti krave, konje i druge domaće životinje na višim predjelima planine. Upravo zbog toga pojava većeg broja uginulih jedinki, osobito ako se ne zna uzrok smrti, može biti zabrinjavajuća – kako s ekološkog, tako i sa zdravstvenog aspekta.

Upozorenje planinara posebno dobiva na težini s obzirom na sve učestalije pojave bedrenice kod stoke u raznim dijelovima Hrvatske, osobito tijekom ljetnih mjeseci i velikih vrućina.