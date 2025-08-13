VIDEO U Srbiji pijan vozio jet ski pa naletio na djecu, četvero ozlijeđenih

U Pančevu u Srbiji je sinoć oko 19 sati, zabilježen dramatičan incident na rijeci Tamiš, kada je muškarac na skuter u vidno alkoholiziranom stanju, velikom brzinom prošao pored djece iz Kajak-kanu kluba Pančevo koja su u tom trenutku bila na treningu. Prema riječima očevidaca, vozač se nakon toga vratio i ponovno prošao istim pravcem, uzrokujući ozljede više djece, piše Index.

"Ovo je bio pakao"

Majka jednog od ozlijeđene djece za portal zdravopancevo.rs izjavila je kako je među ozlijeđenima i njezino dijete. "Trener kluba pokušao je dozvati čovjeka na skuteru i spriječiti ga da dalje divlja... On je opet okrenuo krug i divljački prošao. Trener Neša je ušao u vodu čamcem pokušavajući ga zaustaviti i spasiti djecu...

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Jedna djevojčica je pri padu ogulila leđa, drugo dijete ima ozljedu koljena, moje dijete ima podljev na trbuhu i nagnječen zglob ruke... To su djeca između 6 i 10 godina. Ovo je bio pakao", rekla je potresena majka.

View this post on Instagram A post shared by Zdravo Pančevo (@zdravopancevo)

"Pokušao pregaziti trenera"

Druga mještanka navodi da su djeca vrištala, a trener skočio u vodu kako bi ih spasio. "Vozač skutera tada je krenuo u namjeri da pregazi trenera koji je bio na dasci. Četvero djece ima ozljede, a ozlijeđen je i trener", izjavila je ova Pančevka.

Uhićen 29-godišnji muškarac

"Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova u Pančevu, u suradnji s Osnovnim javnim tužiteljstvom u Pančevu, uhitili su M. J. (1996.) iz ovog grada, zbog postojanja osnove sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanja opće opasnosti. Sumnjiči se da je večeras oko 19 sati na rijeci Tamiš upravljao motornim skuterom te tom prilikom naletio na kajak u kojem se nalazilo više osoba.

Daljnji rad na utvrđivanju svih činjenica je u tijeku. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz kaznenu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužiteljstvu u Pančevu", napisala je policija u svojem službenom priopćenju.