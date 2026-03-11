VIDEO U splitskoj luci snimljen dupin, pogledajte snimku

Dupin u splitskoj Gradskoj luci uvijek je prizor koji privlači pozornost i razveseli prolaznike.

Tako je bilo i u srijedu predvečer, kada je jedan dupin nakratko izronio na površinu mora i na trenutak poremetio bonacu u suton – ali na najljepši mogući način. Mirnu atmosferu u luci dodatno su upotpunili galebovi, čiji se glasovi čuju u pozadini snimke.

Ovakvi susreti s dupinima u splitskom akvatoriju nisu česti, ali svaki put izazovu oduševljenje među onima koji ih uspiju vidjeti. Prizor dupina koji se pojavljuje na površini mora u večernjim satima još jednom je podsjetio koliko je priroda ponekad blizu i u samom središtu grada.