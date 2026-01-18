VIDEO U ovom gradu je trenutno –21°C, a nanosi snijega su viši od 10 metara

Snažna zimska oluja paralizirala je Kamčatski poluotok na ruskom Dalekom istoku, zatrpavši gradove i naselja golemim količinama snijega. U glavnom gradu regije, Petropavlovsku-Kamčatskom, najmanje dvije osobe izgubile su život nakon što se snijeg srušio s krovova zgrada i zatrpao ih, piše The Moscow Times.

Oluju je uzrokovalo nekoliko snažnih ciklona koji su se formirali nad Ohotskim morem i pogodili Kamčatku te druge istočne dijelove Rusije, donoseći orkanske udare vjetra i rekordne količine snijega. Nakon višednevnih obilnih oborina uslijedilo je naglo zahlađenje, a temperature su se spustile i do –21 stupanj Celzija, što dodatno otežava sanaciju i kretanje.

No AI This is from Kamchatka in easter Russia. Where historical amounts of snow has pounded some 10feet, but in rare cases like here, piles up to 40 feet. 100% of Russia is currently covered in snow. Extreme climate is new norm pic.twitter.com/HOittWoGA8 — Linus ✦ Ekenstam (@LinusEkenstam) January 17, 2026

Gradonačelnik Petropavlovska-Kamčatskog Jevgenij Beljajev proglasio je izvanredno stanje u cijelom gradu kako bi se osigurali dodatni resursi za čišćenje snijega i pomoć stanovništvu.

Rusko Ministarstvo za izvanredne situacije objavilo je snimke na društvenim mrežama na kojima se vidi kako spasioci lopatama probijaju goleme snježne nanose kako bi došli do starijih osoba zarobljenih u svojim domovima.

Grad gotovo stao

Zbog ekstremnih vremenskih uvjeta život na Kamčatki gotovo je potpuno zaustavljen. Škole su zatvorene, javni prijevoz u glavnom gradu je obustavljen, a čitave gradske četvrti ostale su zatrpane snijegom i ledom.

Meteorolozi upozoravaju na vrlo slabu vidljivost, opasne snježne nanose i zaleđene prometnice. Iako su ranije temperature bile blizu ništice, nagli pad na –21 stupanj dodatno povećava rizik za stanovništvo, osobito za starije osobe i one koji su ostali odsječeni u svojim domovima.

Gradonačelnik Beljajev kritizirao je upravitelje zgrada zbog nepravodobnog uklanjanja snijega s krovova, upozorivši da se upravo zbog nakupljenih snježnih masa događaju tragične nesreće.

Ministar za izvanredne situacije Kamčatke Sergej Lebedev potvrdio je da je 63-godišnji muškarac stradao nakon što ga je zatrpao snijeg koji se srušio s krova prizemne kuće, dok su hitne službe bezuspješno pokušavale pružiti pomoć.

Prema podacima s terena, u pojedinim dijelovima Kamčatke snježni nanosi dosežu i 10 metara visine, a stanovnici ove uvjete opisuju kao jedne od najtežih u posljednjih nekoliko desetljeća.