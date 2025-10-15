VIDEO Trešti glazba na Zapadnoj obali: Aca Lukas pjeva na privatnoj zabavi na luksuznom jedrenjaku, izvodi Olivera i dalmatinske pjesme

Zapadna obala, večeras. Zabavne pjesme odjekuju s jednog privezanog plovila, ali i obližnjih kafića, a među njima se najglasnije čuju dalmatinski evergreeni, posebice oni iz opusa Olivera Dragojevića. Na poznatom luksuznom jedrenjaku/jahti "Life Is Good", usidrenom uz rivu Zapadne obale, održava se privatna zabava na kojoj pjeva Aca Lukas.

Prema snimci s mjesta događaja, atmosfera je razigrana i vedra; gosti pjevaju u glas, a Lukas je, uz svoje hitove, izveo i niz dalmatinskih pjesama. Velik broj građana i prolaznika okupio se oko jahte kako bi promatrao i snimao prizor – mobiteli su se dizali u zrak, a pjesma i pljesak širili su se sve do obližnjih kafića.

Tko je Aca Lukas?

Aca Lukas (pravim imenom Aleksandar Vuksanović, rođen 1968. u Beogradu) jedan je od najpoznatijih pop-folk izvođača u regiji. Karijeru je započeo devedesetih godina, a afirmirao se hitovima poput "Lična karta", kasnijim koncertima u najvećim arenama te nizom uspješnih albuma. U njegovoj glazbenoj karijeri prepliću se folk, pop i rock elementi, a upravo mu je ta kombinacija donijela veliku popularnost i široku publiku. Uz glazbene uspjehe, njegovo ime povremeno prate i kontroverze – u javnosti se često pisalo o njegovim privatnim problemima, sukobima i burnom životnom stilu, što je dodatno oblikovalo njegovu reputaciju.

"Life Is Good"

Plovilo na kojem se večeras zabavlja društvo je 45-metarski luksuzni motor-jedrenjak hrvatske gradnje, isporučen 2022. godine. Ističe se impozantnim jednim jarbolom visokim 48 metara, jednim od najviših u svojoj klasi. Na gornjoj palubi smješten je jacuzzi i prostrane zone za sunčanje, dok krmeni hidraulični plato omogućuje direktan ulazak u more.

Unutrašnjost broda nudi sedam kabina, uključujući dvije master kabine, za ukupno 14 gostiju, uz osam članova posade. Salon je opremljen modernim multimedijskim sustavom i pop-up otočnim ekranom, dok bogat izbor sportske opreme uključuje jet-ski, SUP daske, ronilačke setove i skije na vodi. Pogone je dva Scania motora od 500 konjskih snaga, a prosječna putna brzina iznosi oko 10 čvorova.