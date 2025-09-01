Close Menu

VIDEO Tragedija u Pakistanu: Helikopter pao pri probnom slijetanju, nema preživjelih

Među poginulima su dva pilota i tri tehničara

Pakistanski vladin helikopter srušio se u ponedjeljak na sjeveru zemlje, pri čemu je poginulo svih pet osoba u avionu, rekao je policijski dužnosnik, izvještava News.Az.

Helikopter je izvodio "probno slijetanje na novopredloženi heliodrom" u planinskom turističkom području kada se srušio, rekao je za AFP Abdul Hameed, visoki policijski službenik u okrugu Diamer.

"Među poginulima su dva pilota i tri tehničara", rekao je.

 

