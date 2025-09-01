VIDEO Tragedija u Pakistanu: Helikopter pao pri probnom slijetanju, nema preživjelih

Pakistanski vladin helikopter srušio se u ponedjeljak na sjeveru zemlje, pri čemu je poginulo svih pet osoba u avionu, rekao je policijski dužnosnik, izvještava News.Az.
Helikopter je izvodio "probno slijetanje na novopredloženi heliodrom" u planinskom turističkom području kada se srušio, rekao je za AFP Abdul Hameed, visoki policijski službenik u okrugu Diamer.
"Među poginulima su dva pilota i tri tehničara", rekao je.
🚁#HelicopterCrash in #Pakistan.
A government helicopter has crashed while attempting to land in the #Gilgit-Baltistan region of Pakistan.
According to a local government official, the accident was caused by a technical malfunction. pic.twitter.com/w2L3yQxFdS
September 1, 2025
