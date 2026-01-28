VIDEO Thompson objavio video slavlja rukometaša iz svlačionice uz 'zabranjenu' pjesmu

Hrvatski rukometaši izborili su polufinale Europskog prvenstva nakon napete i neizvjesne pobjede protiv Mađarske rezultatom 27:25.

Veliki uspjeh reprezentacija je proslavila u svlačionici, gdje je slavlje proteklo uz pjesme Marka Perkovića Thompsona. Igrači su zapjevali hit „Golubove bijele“, a u repertoaru se našla i pjesma „Ako ne znaš šta je bilo“, koja je na prethodnom prvenstvu imala status neslužbene himne momčadi, iako je na ovom Euru njezino izvođenje zabranjeno.

Dio atmosfere iz svlačionice na svojim društvenim mrežama podijelio je i sam Marko Perković Thompson, objavivši snimku slavlja hrvatskih rukometaša.