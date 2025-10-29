VIDEO Stručnjak o mini na Poljudu: "To je zapravo naprava iz arsenala bivše JNA, iako izgleda opasno..."

Tijekom građevinskih radova na krovištu Poljuda pronađena je tromblonska mina, alpinisti su odmah alamirali policiju, a na teren su izašli službenici Regionalne protueksplozijske jedinice Split.

Osigurali su područje, ali ubrzo je iskrsnuo problem. Budući da nisu mogli iznijeti minu odlučili su da će je unišiti na licu mjesta, odnosno na južnoj strani Poljuda.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Prilikom postavljanja leksana na oštećenom dijelu stadiona Poljud, alpinisti su utvrdili neaktiviran tromblon. Policija je bila pozvana", kazao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Stručnjak otkrio više informacija o mini

Srećom, bomba je deaktivirana, a iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske su potvrdili da je akcija uspješno okončana, nitko nije ozlijeđen i nije nastala materijalna šteta.

"Dobro da se ovako dogodilo jer ipak stadion posjećuju brojni gledatelji i ne bi bilo dobro išlo u nekom drugom smjeru sigurno. Ne znam odakle je došlo, ali u svakom slučaju je utvrđeno da je neaktivirana", dodao je splitski gradonačelnik.

Iako izgleda opasno, ovaj eksploziv namijenjen za borbu protiv vojnih ciljeva poput tenkova mora biti ispaljen da bi bio opasan", objasnio je sudski vještak za oružje i balistiku Rade Stojadinović.

Tvrdi da se radi o napravi iz arsenala bivše JNA:

"Ima oznaku M 60. To je zapravo naprava iz arsenala bivše JNA, tijekom Domovinskog rata bilo je na stotine tisuća takvih mina. Nema opasnosti od bilo kakvog slučajnog dodiravanja ili primanja, ona mora biti ispaljena i pod određenom inercijom/brzinom udariti u neki tvrdi predmet."

Alpinist za Dnevnik Nove TV o pronalasku mine

No ostaje pitanje kako je eksploziv završio na krovištu i koliko je dugo bio tamo jer je prije mjesec dana Hajduk igrao utakmicu pred više od 15 tisuća gledatelja.

"Radili smo pripremne radove za početak sanacije krovišta, kad smo došli u to područje u kojem dosad nismo bili uočili smo ostatke eksplozivne naprave, fotografili i obavijestili tehnički vodstvo Hajduka. Oni su nam se brzo povratno javili s informacijom da se udaljimo s mjesta, da će doći pirotehničari", kazao je Vrućinić pa dodao da su bili tehnička podrška pirotehničaru:

"Ostali smo u krugu stadiona kao tehnička podrška, obukli smo pirotehničaru pojas i dopratili ga do mjesta gdje se mina nalazila, a onda se svi skupa sretno spustili dolje."

Nikome nije jasno kako je mina ostala toliko dugo neprimjećena, no Vrućinić dodaje da to i nije iznenađujuće:

"U povratku sam uočio ostatak repa, kad sam malo bolje pogledao, ona je bila zavučena ispod jednog dijela leksana. Nije iznenađujuće da se nije primijetila dosad", dodao je Vrućinić.

"Bio sam u vojsci, znam da kada se naiđe na suspektnu napravu, da alarmiramo policiju i ne diramo ju. Tako smo i postupili, pokazalo se da je to tromblonska mina zaostala iz Domovinskog rata."

Vrućinić dodaje da će još jednom pročešljati krovište stadiona, ali sve je spremno za sanaciju.