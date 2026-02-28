VIDEO Stravična snimka napada u Iranu. "Pogođena škola za djevojčice, najmanje 60 mrtvih"

Najmanje 60 osoba, među njima i učenice, smrtno je stradalo, a još 63 je ozlijeđeno u izraelskom napadu na osnovnu školu za djevojčice u gradu Minab, na jugu Irana. Kako prenosi iranska državna televizija IRIB, pozivajući se na dužnosnika iz pokrajine Hormozgan, zgrada škole izravno je pogođena. Dodatne okolnosti napada zasad nisu objavljene, navodi agencija Anadolija (AA).

Napad na školu dio je šire vojne operacije koju su u ranim jutarnjim satima pokrenuli Sjedinjene Američke Države i Izrael protiv Irana. Kao službeno obrazloženje istaknuto je uklanjanje prijetnji koje, kako tvrde, predstavlja iranski režim. U zasebnim videoobraćanjima američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu naznačili su da podupiru promjene vlasti u Teheranu.

Teheran je napade oštro osudio, ocijenivši ih kršenjem državnog suvereniteta, te najavio odgovor, nakon čega su uslijedili i protunapadi. Do naglog zaoštravanja dolazi u osjetljivom trenutku, dok Oman posreduje u pregovorima između Washingtona i Teherana o iranskom nuklearnom programu. Posljednja runda razgovora održana je u četvrtak u Ženevi.