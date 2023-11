(VIDEO) STIGLA JE ZIMA Mećava u Kninu, uz obalu orkanska bura

Subota je u Hrvatskoj donijela prohladno, a ponegdje i pravo zimsko vrijeme. Na većem dijelu obale puše jaka bura s olujnim udarima, a podno Velebita ima i orkanskih udara.

Najviše temperature zraka mjerene su u prvom dijelu dana, a uz osjetno zahlađenje one su i na obali uglavnom jednoznamenkaste. Na području Zagore temperature su većinom od 2 do 7°C, a na obali i otocima od 7 do 11°C.

Bura uz obalu postupno jača, a u Splitu je službeno na granici orkanskih udara. Tako je na DHMZ postaji Split Marjan do 12 sati izmjeren najjači udar vjetra od 112 km/h.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektne linije: Suđurađ-Lopud-Koločep-Dubrovnik, Ploče-Trpanj, Vis-Split, Sućuraj-Drvenik i Sumartin-Makarska; katamaranske linije: Split-Vis, Split - Bol - Jelsa, Split-Sutivan-Milna, Lastovo-Korčula-Dubrovnik, Split-Hvar-Korčula i Split - Hvar - V. Luka-Ubli.

Trajekt na liniji Šibenik- Zlarin - Kaprije - Žirje plovi bez pristajanja u luku Žirje, a katamaran na liniji Zadar - Molat - Brgulje - Zapuntel - Ist plovi bez pristajanja u luku Zapuntel.

Osim olujne bure, stanovnike Zagore iznenadio je i snijeg. Tijekom noći i jutra snijega je bilo uglavnom samo u višim planinskim područjima, no poslijepodne su se pahulje spustile i do najnižih područja, pa je tako oko 14 sati pljusak snijega zahvatio i područje Knina.

Snijeg ❄ upravo pada u KninuVideo: Luciano Grmovšek Posted by DalmacijaDanas on Saturday, November 25, 2023

Temperatura zraka tijekom mećave na području Knina pala je na 0 do 2°C.

Sniježni pokrivač nije zabilježen, ali su zato naši čitatelji zabilježili prekrasne prizore.