VIDEO Splitski bend Artida s novim singlom i videospotom kreće na turneju

Splitski rock bend Artida objavio je novi singl i prateći videospot "Formula", pjesmu koja donosi svjež, samouvjeren i oslobađajući zvuk. Nakon prethodnih izdanja, Artida nastavlja graditi svoj osebujni glazbeni identitet kroz spoj klasičnog rocka, elektro popa, alternativnih utjecaja i lirike koja govori o unutarnjoj snazi i oslobađanju od tereta prošlosti.

"Formula" je pjesma o pronalasku vlastite putanje – bez ljutnje, bez osvrta na prijezir i zastoje. Kroz stihove koji pozivaju na mir, ali i odlučnost, Artida naglašava važnost mladosti, borbe i stvaranja vlastite pobjedničke formule za život.

Formula" potvrđuje Artidin umjetnički kontinuitet i razvoj te ističe njegov specifični glazbeni rukopis, praćen snažnim vizualnim konceptom.

Artida početkom listopada kreće na jesensku turneju, tijekom koje će bend svojim energičnim nastupima obići nekoliko gradova u Hrvatskoj i srednjoj Europi.