VIDEO Split živi Advent punim plućima: Od živih jaslica do svijeće radosti

Split je i proteklog dana potvrdio kako ovogodišnji Advent donosi bogat i raznolik program koji grad ispunjava duhom zajedništva, tradicije i radosti. Brojni sadržaji u središtu grada i adventskim zonama privukli su velik broj građana i posjetitelja, javljaju iz Grada Splita te nadodaju:

Žive jaslice i sveta Lucija u srcu grada

"Posebnu pažnju privukle su žive jaslice na Pjaci, koje su još jednom oživjele božićnu tradiciju u samom srcu Splita. U Đardinu je, pak, upriličen dolazak svete Lucije, događaj koji je okupio brojne obitelji i najmlađe Splićane. Adventski program obilježila je i humanitarna akcija 'A di si ti?!', koja je još jednom pokazala solidarnost i otvoreno srce Splićana. Glazbeni ugođaj dodatno je obogatio akustični koncert Sandija Cenova, dok su se diljem grada paralelno odvijala brojna događanja u svim adventskim zonama", ističu iz Grada Splita.

Upaljena treća adventska svijeća – svijeća radosti

"Središnji trenutak dana bilo je paljenje treće adventske svijeće, svijeće radosti. Svijeću su zajedno upalili zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić i fra Kristijan Stipanović, koji su tom prigodom uputili blagoslov te poruku mira, nade i zajedništva", otkrili su iz Grada Splita.

Video pogledajte OVDJE.