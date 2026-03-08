VIDEO Splićani uoči derbija: Jedni gube vjeru, drugi zovu biskupa. "Igračima treba psiholog!"

Uoči današnjeg velikog derbija Hajduka i Dinama na Poljudu, provjerili smo kakva očekivanja imaju Splićani. Odgovori su bili šaroliki.

“Od boli me ku*** za Hajduka”, kako nam je motajući cigaretu dobacio jedan sugrađanin, preko onih koji su uvjereni da će pobjedu odnijeti Dinamo, sve do optimista čiji su živci izdržali i nedavni okršaj s Rijekom.

“Nemoj me uopće to pitat, 3:1 sto posto”, rekao je vjerni navijač u tuti s klupskim grbom.

S druge strane, dio građana gubi vjeru u titulu.

“Nemam baš vjere više”, rekla je poraženo naša mlađa sugrađanka, dok je stariji prolaznik poručio: “Nikad neće Hajduk osvojit’ prvo misto dokle ne dođe biskup i posveti Hajdukovo staro igralište”.

Mnogi su građani, očekivano, ipak uvjereni da će danas pobijediti Hajduk, i to s najčešće ponavljanim rezultatom - “dva nula”.

Jedan sugovornik smatra da momčadi treba i malo psihološke pomoći: “Igračima treba sportski psiholog koji će im taj teret malo skinut s leđa da mogu uživat u igri”, rekao je on, premda nimalo ne sumnja u pobjedu Bilih.

Kako kaže jedan šjor, pobjeda Hajduka neće biti laka, ali će zato biti posebno slatka.