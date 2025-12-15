VIDEO Šokantne scene na Dalmatini: prevozio migrante u BMW X5 u suprotnom smjeru!

Scene koje izazivaju hladan znoj jutros na Dalmatini: BMW X5 jurio je suprotnim smjerom prema Splitu, da bi negdje prije Biskog udario u zaštitnu ogradu te je potjera - jer je sumnjivca pratila policija pod rotacijama - završila srećom bez žrtava!

Neslužbeno smo dobili potvrdu da se sve događalo jutros na autocesti A1 te da je osumnjičeni u terencu prevozio desetak migranata! Tako da je doista izbjegnuta potencijalna tragedija...

BMW X5 jurio je Dalmatinom u suprotnom smjeru izbjegavajući vozila iz suprotnog smjera, koja su vozila u ispravnom smjeru. Kako se vidi na snimkama koje su se brzo proširile društvenim mrežama, kamion je doslovno stao kako bi izbjegao sudar s bjeguncem! A policija koja je pratila SUV-a je u jednom trenutku stala s potjerom, vjerojatno smatrajući da svojim prisustvom samo tjeraju vozača BMW-a na još bržu vožnju i sulude reakcije. Sve je ubrzo okončano bez težih posljedica jer je i promet u to vrijeme bio relativno malobrojan - kako neslužbeno doznajemo, vozač je uhićen nakon što je zaustavljen kada je uspio prijeći na 'pravu' stranu, u pravi smjer autoceste...