VIDEO Šok u susjedstvu: Mladić (26) doživio moždani, ni nakon tri poziva Hitna nije došla

U SRBIJI se posljednjih dana vodi rasprava o radu Hitne pomoći nakon što je objavljena snimka slučaja 26-godišnjeg mladića kojem ni nakon tri poziva nije poslana ekipa liječnika, iako je prijavio ozbiljne simptome moždanog udara. Priču je iznio predsjednik Pokreta "Pravo na život" Dejan Zejnula, upozorivši na ozbiljne propuste sustava i paradoks da zbog nedostatka pravilnika nitko nije odgovoran.

U snimkama poziva Hitnoj pomoći iz 2023. godine, koje je Zejnula dostavio redakciji N1, prvo se čuje mladić koji je tražio pomoć navodeći da ne može ustati iz kreveta jer mu trne lijeva strana tijela i nema kontrolu nad njom. Nakon što mu je s druge strane rečeno da sam dođe do najbliže ambulante, Hitnu pomoć su zvali i njegov otac i djevojka, ali ni nakon toga tim liječnika nije upućen na adresu.

Zejnula za N1 navodi da je nakon svega cimer mladića pozvao taksi i molio taksista da se popne na peti kat, odakle su u dekici spustili mladića do automobila kako bi ga odvezli u Hitni centar, gdje mu je dijagnosticiran moždani udar.

Doktorica nije odgovorna

"Ova priča nije nikakva rekonstrukcija, ovo je autentična snimka razgovora. I jednostavno je nevjerojatno da su bila potrebna tri poziva, a da ni na jedan poziv ekipa nije poslana, i to unatoč navodima da dečko ne može ustati iz kreveta", rekao je on.

Dodaje i da je paradoks to što je nakon svega provedena unutarnja i vanjska stručna kontrola, koje su zaključile da je liječnica trebala poslati ekipu, ali da zbog nedostatka pravilnika doktorica nije odgovorna.

"Ono što je ključno - odmah su zatim dodali da je komisija koja je provodila izvanredni vanjski nadzor stručnog rada u svom zaključku navela da, uzimajući u obzir činjenicu da na razini Republike službeno ne postoji dokument kojim se definiraju doktrinarna stajališta, ne može se precizno definirati postoji li ovdje neki propust. Dakle, nisu napisali pravila i zato nitko nije odgovoran. To je jedan paradoks - Ministarstvo nije napisalo pravila koja je bilo zakonski obvezno donijeti, a sada se poziva na ta nenapisana pravila kako bi opravdalo neizlazak ekipe", objašnjava Zejnula.

Prema njegovim riječima, mladić se u Hitnom centru oporavio, ali su nakon svega što je proživio ostale posljedice.

"U kontaktu sam s njim i ovo nije jedini slučaj koji bih istaknuo, ali jedini u kojem znamo da je netko preživio. On i dalje ima posljedicu u smislu da se boji ostati sam u stanu. Ima veliki strah od toga da bude sam u bilo kojoj prostoriji. Trebamo imati uređen sustav. Preživljavanje ne smije ovisiti o sposobnosti nekoga da si sam organizira prijevoz, hoće li mu tu biti sin ili neki prijatelj. Mislim, to je stvarno sramota ove države", kaže Zejnula.

Apelirao je na ministra zdravstva Zlatibora Lončara i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da objave snimku poziva Hitnoj pomoći kada je moždani udar doživio ministar za javna ulaganja Darko Glišić, kako bi javnost mogla čuti kako se taj razgovor odvijao i usporediti ga s razgovorom mladića kojem pomoć nije stigla.

Dispečerica u Banjoj Luci osuđena na godinu dana zatvora

N1 podsjeća i da je Osnovni sud u Banjoj Luci prošlog mjeseca osudio Dragicu A. na godinu dana zatvora jer je, kao dispečerica na prijemu poziva u Službi hitne pomoći Doma zdravlja Banja Luka, nesavjesno postupila kada je Nemanja Cvijić zvao Hitnu pomoć, moleći za spas svog brata Srđana Cvijića (31) iz Srpca, nakon čega je tridesetjednogodišnjak preminuo.

Ona je, kako su prenijele Nezavisne novine, Nemanji Cvijiću rekla da brata doveze automobilom, a nakon što joj je Nemanja rekao da nema vozilo, poručila mu da uzme taksi ili pozove nekoga drugog.

Sutkinja Danijela Božić rekla je prilikom izricanja presude da optuženoj nije stavljeno na teret da je prouzročila smrt Cvijića, nego osnovni oblik kaznenog djela – da je kao zdravstveni radnik postupila suprotno svojoj dužnosti.