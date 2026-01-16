VIDEO Snimka s pješačkog zgrozila hrvatski internet: "Treba mu oduzeti dozvolu"

Na društvenim mrežama pojavila se snimka koja je ponovno otvorila pitanje sigurnosti pješaka na hrvatskim cestama. Video je objavljen na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode, a prikazuje automobil koji bez ikakvog usporavanja ili opreza prelazi pješački prijelaz u trenutku kada se na zebri nalazi žena.

Prema opisu uz objavljenu snimku, riječ je o posebno obilježenom i osvijetljenom pješačkom prijelazu, no to očito nije spriječilo vozača da ignorira prometna pravila i ugrozi sigurnost pješakinje.

„Posebno obilježen i osvijetljen pješački prilaz, ali za neke nema pomoći…“, stoji u opisu videa koji je izazvao brojne reakcije i komentare korisnika.

Na snimci se jasno vidi kako automobil prolazi preko zebre bez zaustavljanja, iako je pješakinja već stupila na prijelaz. Srećom, incident nije završio težim posljedicama, no prizor je mnoge uznemirio jer pokazuje koliko malo ponekad treba da se dogodi tragedija.

Korisnici društvenih mreža u komentarima upozoravaju na sve češće ignoriranje pješačkih prijelaza te pozivaju na strože kontrole i sankcioniranje nesavjesnih vozača, ističući da su ovakve situacije postale zabrinjavajuća svakodnevica.