VIDEO Snijeg u Zagori i na Biokovu

Hrvatska se i dalje nalazi pod utjecajem izraženog hladnog vala, no u nadolazećim danima očekuje se postupna, ali osjetna promjena vremenskih prilika, koja će posebno doći do izražaja u Dalmaciji. Unatoč još uvijek niskim temperaturama, najavljeno je jačanje oborina, okretanje vjetra na jugo te nestabilnije vrijeme.

Pahulje snijega danas su zabilježene na Svibu, dok se snježni pokrivač pojavio i na Biokovu. U većem dijelu Dalmacije prevladava djelomice sunčano vrijeme, no tijekom dana postupno će rasti naoblaka, osobito u večernjim satima. U drugom dijelu dana moguća je slaba kiša, dok se u zaleđu Dalmacije i uz granicu s Likom očekuju oborine na granici kiše i snijega.

Zbog hladne i zaleđene podloge postoji povećana opasnost od poledice, osobito navečer i tijekom noći, na što se upozoravaju vozači i pješaci.