VIDEO Snijeg okovao Biokovo, pogledajte impresivne prizore

Subota je donijela promjenjive vremenske prilike uz povremenu kišu. Tijekom poslijepodneva ponovno postoji mogućnost snijega, i to do nižih predjela Dalmatinske zagore. Prema večeri se, međutim, sa zapada očekuje postupni prestanak oborina, a lokalno i djelomično kidanje naoblake.

Vjetar će tijekom dana okrenuti na buru, koja u poslijepodnevnim satima može imati i jake udare, osobito na otvorenim i višim područjima. Jutro je bilo toplije nego u petak, dok su dnevne temperature ostale slične jučerašnjima i kreću se uglavnom između 3 i 12 stupnjeva Celzija.

Podsjetimo, u petak je snijeg pao diljem Dalmacije, iznenadivši brojne građane i vozače, dok su planinski predjeli zabijeljeni pravim zimskim ugođajem. Posebno impresivni prizori stižu s Biokova.