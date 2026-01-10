VIDEO Skandal u BiH: navijači palili zastave, slavili ratnog zločinca i blokirali promet

Zastava BiH sinoć u Doboju nije vijorila nego je gorjela, nakon što ju je zapalila navijačka skupina, a u Istočnom Sarajevu navijačka skupina je uz vulgarne povike i veličanje ratnog zločinca blokirala promet.

Povodom ovih događaja oglasili su se ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić te zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Amir Hurtić.

"Najoštrije osuđujemo nacionalističko divljanje navijačke skupine u Doboju i sramotno paljenje zastave države Bosne i Hercegovine koje se dogodilo u noći 9. siječnja. Ovakvi postupci ne predstavljaju samo izolirani incident, već ozbiljno upozorenje koliko su opasni govor mržnje, ekstremizam i pokušaji zastrašivanja građana. Takva djela izravno vrijeđaju dostojanstvo države Bosne i Hercegovine, ali i osjećaj sigurnosti građana Doboja koji godinama grade suživot i međusobno povjerenje. Upravo zato odgovornost institucija mora biti jasna, brza i nedvosmislena", navodi se u priopćenju.

Ministar Hurtić rekao je kako je "paljenje zastave Bosne i Hercegovine crvena linija i izravan napad na državu i sve njezine građane", prenosi N1 gdje možete pogledati video ovih incidenata.

"To nije incident koji se može relativizirati ili opravdavati. Nadležne institucije moraju hitno reagirati, identificirati počinitelje i izreći jasne i primjerene kazne, jer samo odlučna reakcija države može spriječiti ponavljanje ovakvih djela", poručio je ministar Hurtić.

Naglasio je da ovakvi postupci imaju šire posljedice, jer ne vrijeđaju samo državu, već unose strah i nesigurnost među građane, osobito među povratničku populaciju. Kako je istaknuo, država ima obvezu jasno pokazati da će zaštititi prava, sigurnost i dostojanstvo svih građana, bez obzira na njihovu nacionalnu ili vjersku pripadnost. Amir Hurtić, zastupnik u Narodnoj skupštini RS-a, poručio je da je Doboj otvoren i multietnički grad u kojem Bošnjaci, Srbi, Hrvati i svi drugi narodi desetljećima žive zajedno, prenosi N1.

"Nekolicina ekstremista ne predstavlja ni ovaj grad ni njegove građane. Bošnjaci u Doboju nisu prolaznici niti gosti – oni su ravnopravni, ponosni građani koji žive na svojim ognjištima i nikoga se ne boje", dodao je.

Upozorili su da paljenje zastave Bosne i Hercegovine i uvredljiva skandiranja nisu bezazleni ispadi, već poruke koje mogu imati dugoročne posljedice za imidž, stabilnost i razvoj Doboja.

"Ako se ovakva djela ne sankcioniraju jasno i bez zadrške, šalje se poruka da je mržnja dopuštena. To ne smijemo dopustiti, jer Doboj mora ostati simbol otvorenog, multietničkog i modernog grada", dodao je ministar Hurtić.

Zaključno su poručili da je Bosna i Hercegovina država svih njezinih građana, a Doboj grad u kojem ekstremizam, mržnja i nasilje nemaju i neće imati svoje mjesto, prenosi N1.

