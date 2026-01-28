VIDEO Skandal na Euru. Suci u zadnjem napadu pogurali Šveđane protiv Mađara

Njemački suci Robert Schulze i Tobias Tönnies glavna su priča utakmice Švedska - Mađarska (32:32) u predzadnjem kolu druge grupne faze na Euru. Mađarska, koja je već ispala, dvadesetak sekundi prije kraja imala je napad za pobjedu pri izjednačenom rezultatu. Zoltan Szita krenuo je prema kaznenom prostoru, a u susret mu je krenuo Hampus Wanne.

Mađar je skočio i pucao, Šveđanin je ušao u duel i kontakt, ali suci su sudili probijanje iako se činilo da je igrač u obrani bio u svom kaznenom prostoru. Nakon što je Mađarima dosuđen faul u napadu, švedski golman Andreas Palicka brzo je uzeo loptu i pucao sa svog gola na prazan suparnički, ali promašio je šut za pobjedu.

Mađari su odmah poludjeli i tražili reviziju sudačke odluke

Mađari su poludjeli na to što im je suđeno probijanje u napadu, tvrdeći da se Šveđanin branio iz svog kaznenog prostora i žestoko prosvjedovali kod sudaca tražeći pregledavanje snimke i sedmerac. Suci su otišli pogledati snimku, nakon čega su šokirali odlukom.

Iako je na snimci, posebno usporenoj, očito da je polovica pete švedskog igrača prilikom kontakta s mađarskim bila u šest metara, u nedozvoljenoj poziciji, nisu dosudili ono što se mora u takvim situacijama - sedmerac za momčad u napadu. Situaciju pogledajte OVDJE.

Novi šok nakon pregledavanja snimke

Ovakva odluka sudaca izazvala je ogorčenje ne samo među Mađarima, nego i rukometnim fanovima općenito. "Kakva pljačka sudaca", "Kakva krađa, čisti sedmerac", "Sedmerac ko kuća, igrač je već bio u zraku", "Ovo je smiješno!", neki su od komentara.

Rukometni fanovi tvrde da su suci napravili kako bi spasili domaćine EP-a i ostavili ih u igri za polufinale. Dodaju kako bi skandal bio još veći da je nakon što je Mađarska oštećena za penal, golmanu Švedske ušao šut s gola na gol jer bi tako reprezentacija domaćina turnira dobila ne samo bod, nego i oba. Švedska je i remijem kompromitirala šanse za prolazak u polufinale napetog Europskog prvenstva, u kojem je važan svaki bod.

Remi je dobar za Hrvatsku, ali ne smije se opustiti protiv eliminirane Mađarske

Ishod utakmice Švedske i Mađarske izravno utječe i na Hrvatsku. Ovaj remi je dobra vijest za Sigurdssonovu momčad, koja sada uoči zadnjeg kola drži prvo mjesto u skupini. Jasno, izabranici Dagura Sigurdssona pobjedom bi protiv Mađarske u današnjoj utakmici koja se igra od 18 sati to prvo mjesto i sačuvali i tako vrlo vjerojatno izbjegli Dansku u polufinalu.

Hrvatska danas igra za polufinale, a Mađarskoj utakmica nema rezultatsku važnost. Napominjemo, nije joj imala ni ona protiv Švedske, pa su Mađari svejedno igrali tako da su u zadnjem napadu trebali imati sedmerac za pobjedu.