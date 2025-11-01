VIDEO Radnici se potukli u Omišu, udruga Za bolju Hrvatsku najavila prosvjed

U petak, 31. listopada oko 18:30 sati, na mostu u Omišu došlo je do fizičkog sukoba između stranih radnika koji trenutno rade na obnovi mosta. Prema snimci koja se pojavila na društvenim mrežama, više je osoba sudjelovalo u tučnjavi koja se odvila usred prometnice.

Videozapis incidenta objavila je udruga Za bolju Hrvatsku na svom TikTok profilu, pritom komentirajući kako radove na mostu ne izvode domaći već strani radnici.

Uz objavu su najavili i prosvjed pod nazivom „Za spas hrvatske kulture i zabranu uvoza stranih radnika“, koji planiraju održati u nedjelju, 9. studenoga u 11 sati na splitskoj Rivi.