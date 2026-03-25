VIDEO Radnica se goloruka suprotstavila napadaču s puškom

Razbojništvo koje se u utorak navečer dogodilo u mostarskom naselju Zalik uznemirilo je građane, a sada se pojavila i snimka nadzorne kamere koja prikazuje dramatične trenutke iz trgovine u kojoj je počinjena pljačka.

Iz policije je ranije potvrđeno kako je riječ o kaznenom djelu razbojništva, no nisu iznosili više pojedinosti o događaju. Prema ranijim informacijama, u incidentu je napadnuta radnica trgovine, piše Bljesak.info.

Na snimci koja se pojavila vidi se kako osoba naoružana puškom ulazi u trgovinu, nakon čega dolazi do sukoba s radnicom. U jednom trenutku radnica se goloruka suprotstavlja napadaču, hvata se u koštac s njim i uspijeva ga izgurati iz trgovine. Na snimci se vidi i trenutak pucnja.