VIDEO Poznata splitska grupa objavila novi singl: Publika ruši rekorde već u prvim satima

Splitski bend Boss, poznat i kao "šefovi zabave", objavio je novi singl "Neću te". Iako je pjesma tiho i bez velike kampanje puštena u eter radijskih postaja i na digitalne platforme, reakcija publike bila je munjevita. U svega nekoliko sati pjesma je zabilježila izvanredan broj pregleda i komentara.

"Nikada nismo imali ovako brzu i pozitivnu reakciju", otkrio je klavijaturist benda Mladen Kalebić.

Frontmen oduševljen reakcijom publike

Pjevač i frontmen grupe Kristijan Kiki Ordulj ističe kako ga posebno veseli činjenica da publika preuzima njihove pjesme i pjeva ih od početka do kraja.

"Mi ne podilazimo, sviramo energično i publika to prepoznaje. Na koncertima su svi na nogama od prvog takta do posljednje pjesme. No, najveći je gušt kada publika sama otpjeva naš autorski rad. To znači da smo na dobrom putu", kaže Ordulj.

Osim publike, bend cijeni i suradnju s iskusnim autorima koji iza sebe imaju niz bezvremenskih hitova. "Čast je dijeliti studio s takvim autorima. Njihove pjesme nisu sezonske, već ostaju", ističe Kalebić.

Najnoviji singl, kao i prethodne pjesme, nastao je u vlastitom studiju grupe. To im, kažu, daje potpunu slobodu stvaranja, bez pritiska izvana.

"Tri akorda i istina" – filozofija benda

Bubnjar Marin Katić naglašava da bend ne slijedi trendove, nego se drži vlastitog glazbenog puta.

"Našu glazbu ne gradimo na popularnim temama, nego na onome što sami volimo svirati. To se do sada uvijek uspješno prenijelo i na publiku", poručuje Katić.

Na kraju, bend zahvaljuje svim obožavateljima na podršci i najavljuje koncerte. "Uživajte u životu, u energiji koju emitiramo – i uskoro se vidimo uživo u vašem gradu", poručili su članovi grupe Boss.