VIDEO Požar u Dalmaciji: "Gori suho raslinje i trava"

Buknuo je požar na području Lišana Ostrovačkih, potvrdio nam je u ponedjeljak županijski zapovjednik Matej Rudić.
Dodao je da, iako je požar aktivan, nadaju se da će ga ubrzo staviti pod kontrolu, piše portal 24sata.
@vatrogasci193 Lišane Ostrovičke na intervenciji DVS Lišane Ostrovičke #vatrogasciRH #vatrogasci #vatrogasci193 #lišaneostrovičke #zadarskažupanija ♬ Body Count - Noise Candy Music
"Gori suho raslinje i trava u Vedrom polju. Požar gasi DVD Lišane Ostrovičke. Trenutno imamo još požara u Galovcu i Benkovcu", dodao je zapovjednik Rudić.
