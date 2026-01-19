Close Menu

VIDEO Požar u Dalmaciji: "Gori suho raslinje i trava"

"Trenutno imamo još požara..."

Buknuo je požar na području Lišana Ostrovačkih, potvrdio nam je u ponedjeljak županijski zapovjednik Matej Rudić.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dodao je da, iako je požar aktivan, nadaju se da će ga ubrzo staviti pod kontrolu, piše portal 24sata.

@vatrogasci193 Lišane Ostrovičke na intervenciji DVS Lišane Ostrovičke #vatrogasciRH #vatrogasci #vatrogasci193 #lišaneostrovičke #zadarskažupanija ♬ Body Count - Noise Candy Music

"Gori suho raslinje i trava u Vedrom polju. Požar gasi DVD Lišane Ostrovičke. Trenutno imamo još požara u Galovcu i Benkovcu", dodao je zapovjednik Rudić.

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
2
Mad
0