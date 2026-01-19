VIDEO Požar u Dalmaciji: "Gori suho raslinje i trava"

Buknuo je požar na području Lišana Ostrovačkih, potvrdio nam je u ponedjeljak županijski zapovjednik Matej Rudić.

Dodao je da, iako je požar aktivan, nadaju se da će ga ubrzo staviti pod kontrolu, piše portal 24sata.

"Gori suho raslinje i trava u Vedrom polju. Požar gasi DVD Lišane Ostrovičke. Trenutno imamo još požara u Galovcu i Benkovcu", dodao je zapovjednik Rudić.