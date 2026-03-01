VIDEO Popularni svećenik iz Kaštela o vezi ili braku s muslimanom: "To nije katastrofa, ali ne može pružiti partneru svetost iako je možda dobar čovjek""

Istaknuo je kako cilj kršćanskog života nije brak sam po sebi, nego svetost i zajedništvo s Bogom.

“Brak je sredstvo za postizanje svetosti. U braku bi supružnici jedno iz drugoga trebali izvlačiti svetost”, poručio je, dodajući kako smatra da partner koji ne dijeli istu vjeru u tom smislu ne može pružiti potpunu duhovnu potporu, bez obzira na to koliko bio dobar čovjek.

Upozorio je i na konkretne poteškoće s kojima se, kako tvrdi, suočavaju neki parovi u mješovitim brakovima, osobito kada je riječ o odgoju djece.

“Mnogi mi priznaju da djecu odgajaju sami i da u tome ne osjećaju podršku supružnika, što im predstavlja veliku patnju”, istaknuo je.

Što je još rekao o ovoj temi, može se pogledati u videu podcasta.