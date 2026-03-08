VIDEO Pogledajte kako su Bad Blue Boysi ušli u Split

U 15 sati na rasporedu je najveći derbi hrvatskog nogometa u kojem HNK Hajduk Split na svom stadionu dočekuje GNK Dinamo Zagreb. Očekuje se napeta utakmica i velika borba na terenu, dok se na tribinama predviđa snažna navijačka atmosfera.

Za utakmicu na Stadion Poljud ulaznice je kupilo oko 1.800 pripadnika navijačke skupine Bad Blue Boys, koji su pokupovali cijeli kontingent predviđen za gostujuće navijače.

Navijači su oko 11 sati stigli na ulaz u Split, gdje ih je dočekao veći broj policijskih snaga. Nakon obavljenog pregleda, organizirano su upućeni prema stadionu gdje će pratiti derbi susret.

Tijekom dolaska u grad iz njihovih vozila čuli su se i hitovi pjevača Marka Perkovića Thompsona, dok su navijači isticali zastave svoga kluba.