VIDEO Pogledajte jake policijske snage oko Rive: Thompsonove pjesme, transparent "Uz heroje do groba"

Na splitskoj Rivi počeo je najavljeni prosvjed navijačke skupine Torcida i braniteljskih udruga, koji je privukao veliku pozornost javnosti diljem zemlje. Skup je službeno prijavljen i odobren od strane Grada Splita, a odvija se pod budnim okom brojnih policijskih snaga raspoređenih duž Rive, Marmontove i središta grada.

U prvim redovima prosvjednici su izvjesili veliki transparent s natpisom "UZ HEROJE DO GROBA", dok se s razglasa čuju pjesme Marka Perkovića Thompsona, koje okupljeni pjevaju zajedno. Atmosfera je napeta, ali za sada mirna.

Prosvjed je, prema organizatorima, izraz nezadovoljstva zbog nedavnih događaja u splitskom kvartu Blatine i uhićenja nekoliko osoba nakon incidenta tijekom održavanja Dana srpske kulture. Organizatori poručuju da se okupljanje održava “u znak podrške pritvorenima” i “obrane dostojanstva navijača i branitelja”.

Policija je uoči prosvjeda poručila kako će osigurati javni red i sigurnost svih sudionika, apelirajući na građane da se okupljanje održi mirno i dostojanstveno.

Novinari Dalmacije Danas prate događaj uživo te će tijekom dana donositi nove informacije s terena.