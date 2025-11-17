VIDEO Petrak sproveden u zatvor u koloni od 11 vozila

Na Županijskom sudu u Splitu u ponedjeljak je trebala biti potvrđena optužnica Nenadu Petraku, no ročištu se ispriječila dojava o bombi. Oko 8.40 sati pravosudni policajci obavijestili su odvjetnike i sve prisutne da moraju napustiti zgradu.

Po završenom protueksplozijskom pregledu zgrade suda utvrđeno je da je dojava bila lažna.

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK), Petraka sumnjiči da je u razdoblju od 12. prosinca 2019. do 3. veljače 2023. na području Hrvatske, Španjolske, Nizozemske, Njemačke, Francuske, Italije, Crne Gore, Kolumbije i Sijera Leonea, povezao u zajedničko djelovanje ostale članove skupine radi kontinuirane nabave velikih količina kokaina iz Kolumbije, Sijera Leonea i Španjolske, krijumčarenja te droge brodovima i njene daljnje prodaje na području Europske unije.

Isto tako, sumnjiči se da je na području Španjolske, Francuske, Njemačke, Italije, Crne Gore i Hrvatske okupio ekipu radi kontinuirane nabave i prodaje marihuane i hašiša.

Nakon odgođenog ročišta u Splitu, Petrak je sproveden u zatvor u koloni od 11 vozila. Kolonu pravosudne policije u Splitu zabilježile su i kamere. Video pogledajte ovdje.