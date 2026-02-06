VIDEO Perućica se razlila s Ilinca nakon obilnih oborina. Pogledajte prizore

Nakon iznimno kišnog siječnja, kada je iza Mosora – prema lokalnim mjerenjima i procjenama s terena – palo oko 400 litara oborine po četvornom metru, oborinski val nastavio se i tijekom veljače. Posljednjih dana to se najbolje vidi na terenu iznad Omiša: proradio je vodopad Perućica, a voda se niz strme litice obrušava s planine Ilinac.

Ovakve količine kiše brzo pune podzemne tokove i izvore na kršu, pa se nakon nekoliko uzastopnih fronti voda "probije" na površinu. Iako je prizor impresivan – pogotovo kad se Perućica vidi iz doline – ovakvi uvjeti nose i rizike: odrone kamenja, klizišta i iznenadna izlijevanja bujica na okolnim putovima.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez.

Vodopad Perućica iznad Omiša tipičan je primjer "sezonskog" krškog vodopada koji se najčešće javlja nakon duljih kišnih razdoblja. Kad se teren na Ilinacu natopi i podzemni kanali u stijeni napune, višak vode izbija na površinu i u kratkom razdoblju stvara snažan, visoki mlaz koji se vidi i iz doline.