VIDEO Pašalić zabio gol, pa plakao kao godina zbog oca

Mario Pašalić (30) postigao je 105. gol u karijeri u pobjedi Atalante protiv Torina (2:0) u 20. kolu Serie A, a taj pogodak bio mu je i najemotivniji u dosadašnjoj karijeri.

U igru je ušao u 79. minuti, a u sudačkoj nadoknadi odlično je završio kontranapad i potvrdio pobjedu svoje momčadi. Gol su on i njegovi suigrači proslavili vrlo emotivno. Pašalić je nakon pogotka pokazivao rukama prema nebu i zaplakao, posvetivši gol ocu Ivanu, koji je preminuo 17. prosinca u 63. godini života, a uz kojeg je bio iznimno vezan.

Talijanski mediji opširno su pisali o toj gesti.

„Bila je to emotivna proslava za Pašalića, koji je prije Božića izgubio oca. Zato se rasplakao nakon što je zabio, a po završetku utakmice grlili su ga svi suigrači“, navodi Football Italia. Calciomercato dodaje: „Pašalić je emotivno posvetio gol pokojnom ocu.“

O svemu je pisao i Corriere dello Sport: „Pašalić je zabio i briznuo u plač. Hrvatski veznjak potvrdio je pobjedu Atalante, nakon čega su ga savladale emocije dok je gol posvećivao nedavno preminulom ocu, pokazujući rukama prema nebu i plačući. Prekrasna Pašalićeva gesta u spomen na oca koji je umro 17. prosinca.“

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Atalanta B.C. (@atalantabc)

Isti izvor dodaje: „Bio je to poseban gol i posebno emotivna proslava. Pašalić je rukama prekrio lice niz koje se slijevala rijeka suza, prije nego što je zatvorenih očiju podigao prste prema nebu za jednog od najvažnijih ljudi u svom životu.“

Nakon pogotka grlili su ga suigrači, a cijeli stadion nagradio ga je ovacijama. Ultrasi Atalante ranije su podigli transparent podrške veznjaku koji je u Bergamo stigao u ljeto 2020. godine i vrlo brzo postao miljenik navijača.

Pašalić je u Atalantu prvo stigao na posudbu iz Chelseaja u ljeto 2018. godine uz odštetu od 2,5 milijuna eura, a dvije godine kasnije talijanski klub otkupio ga je za 14,5 milijuna eura. U dresu Atalante odigrao je 320 utakmica te postigao 63 gola i upisao 44 asistencije, čime je stekao status klupske legende.