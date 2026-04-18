VIDEO Ovo se s nestrpljenjem čekalo: Škorić otkrio kada završavaju radovi na brzoj cesti Solin-Klis

Petar Škorić, splitski HDZ-ovac i ravnatelj Županijske uprave za ceste, izvijestio je javnost o tijeku radova na brzoj cesti Solin – Klis, istaknuvši kako se projekt unatoč izazovima odvija prema planu i približava završnoj fazi.

- Sinoć sam snimio radove sanacije na brzoj cesti Solin – Klis. Iako su gužve i čekanja već neko vrijeme dio svakodnevice na ovoj dionici, važno je reći kako radovi idu svojim tijekom i bliže se kraju.

Vlasnik tvrtke Spegra, Berislav Borovina,, poručuje kako se sve odvija prema planu, unatoč izazovima poput lošeg vremena i većih oštećenja nego što se prvotno očekivalo. Upravo zato se radi temeljito, bez kompromisa na sigurnosti i kvaliteti, od tunela do vijadukata.

Naručitelj radova su Hrvatske ceste doo, koje su posljednjih mjeseci pokrenule snažan investicijski ciklus u prometnice širom.naše Splitsko-dalmatinska županija, što je itekako vidljivo i na ovom projektu. Iskreno, svaka pohvala svima koji rade na ovom projektu.

Nije jednostavno u kratkom roku odraditi ovako zahtjevan posao, a pritom držati visoke standarde. A još veće hvala svima onima koji svakodnevno prometuju ovom cestom i strpljivo podnosimo gužve. Znam koliko zna biti naporno, ali kraj se nazire.

Ako sve ostane po planu, već u drugoj polovici svibnja vozit ćemo se sigurnijom i kvalitetnijom cestom i napokon malo lakše disati - napisao je na Facebooku.