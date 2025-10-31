VIDEO Ovo je najduži brod koji je ikada uplovio u dalmatinski grad. Dug je 333,33 metra

Jutros je u grušku luku upovio kruzer MSC Fantasia koji je najduži brod koji je ikada uplovio u Dubrovnik. Kako je objavio Ivo Batričević u grupi 'Dubrovnik nekad', to je najdulji brod, uz brodove blizance: MSC Splendida, MSC Divina i MSC Preziosa koji su također bili u Dubrovniku.

"Dug je 333,33 metra. Ipak veličina broda se računa u bruto tonaži pa je najveći po brutu ipak Norwegian Escape, ali je MSC Fantasia najduža od svih vrsta plovila pa i od nosača aviona koji su bili na sidrištu pored Lokruma", objasnio je Batričević, piše Dubrovački Dnevnik.