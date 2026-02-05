VIDEO Ova snimka iz Kaštela najbolje svjedoči o sinoćnjem nevremenu

Vjetar se smirio, jugo je oslabilo, a jutros su diljem obale i otoka vidljive posljedice noćašnjeg nevremena koje je zahvatilo velik dio srednje Dalmacije. More se mjestimice izlilo na rive i šetnice, a snažni valovi tijekom večeri i noći potvrdili su svu snagu ciklone koja je prolazila ovim područjem.

Snimka iz Porata u Kaštel Starom možda i najbolje svjedoči o razmjerima sinoćnje oluje. Uz obilnu kišu i jako jugo, ciklona je donijela i izraženu ciklonalnu plimu, zbog koje je razina mora bila osjetno viša od uobičajene.

Mareografi u srednjoj Dalmaciji zabilježili su razinu mora višu od 70 centimetara iznad prosjeka, a plima je bila najizraženija između 18 i 21 sat, kada je more na pojedinim lokacijama dosezalo rubove obale. Prema dostupnim informacijama, riječ je o jednoj od deset najvećih plima zabilježenih na ovom području od početka službenih mjerenja, što dodatno govori o neuobičajenoj snazi vremenskog sustava koji je prošao Jadranom.

Iako se vrijeme postupno stabilizira, jutarnji prizori podsjećaju na to koliko vremenske neprilike mogu u kratkom roku promijeniti lice obale te poremetiti svakodnevicu, osobito u naseljima koja su i inače osjetljiva na visoke plime i snažno jugo.