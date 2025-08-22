VIDEO Ova mlada je iz Dalmacije teški hit. Pogledajte kako je doslovno sletjela na svoj pir

Jedna mladenka u Hrvatskoj odlučila je svoj ulazak pred goste pretvoriti u pravi spektakl. Umjesto tradicionalnog dolaska, pojavila se spuštajući se zip-lineom s balkona kuće ravno među uzvanike.
Ni duga bijela haljina ni visoke potpetice nisu je spriječile da izvede ovaj nesvakidašnji potez, a snimka je u trenu postala hit na društvenim mrežama. Objavljena je na Instagram stranici Volim Hrvatsku, gdje je izazvala lavinu reakcija.
Na videu se vidi kako mladenka “prelijeće” preko okupljenih, dok ju gosti pozdravljaju aplauzom.
Prije samog spusta, u šali je dobacila prijatelju: “Jel’ me vataš?”
