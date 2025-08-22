VIDEO Ova mlada je iz Dalmacije teški hit. Pogledajte kako je doslovno sletjela na svoj pir

Jedna mladenka u Hrvatskoj odlučila je svoj ulazak pred goste pretvoriti u pravi spektakl. Umjesto tradicionalnog dolaska, pojavila se spuštajući se zip-lineom s balkona kuće ravno među uzvanike.

Ni duga bijela haljina ni visoke potpetice nisu je spriječile da izvede ovaj nesvakidašnji potez, a snimka je u trenu postala hit na društvenim mrežama. Objavljena je na Instagram stranici Volim Hrvatsku, gdje je izazvala lavinu reakcija.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Na videu se vidi kako mladenka “prelijeće” preko okupljenih, dok ju gosti pozdravljaju aplauzom.

Prije samog spusta, u šali je dobacila prijatelju: “Jel’ me vataš?”

Pogledajte.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Love Croatia (@volimhrvatsku)