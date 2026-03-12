VIDEO Otac i sin snimili hrpu poskoka u prirodi, o snimci se priča naveliko

Video koji se pojavio u Facebook grupi "Goranske šanse" u kratkom je vremenu privukao veliku pozornost korisnika društvenih mreža. Snimku je objavio Goranin Radovan Vučković iz sela Carevića kraj Moravica, a prikazuje neobičan susret tijekom šetnje sa sinom.

Na kamenjaru uz šumski put, na suncu, nalazilo se više poskoka. Prema njegovim riječima, moglo ih se vidjeti najmanje pet. Toplije vrijeme često potakne zmije da izađu iz svojih skrovišta kako bi se ugrijale, a u ovom razdoblju dodatno su aktivne zbog sezone parenja.

Na snimci se može čuti kako dječak, pomalo uznemiren prizorom, govori da bi možda trebali pobjeći. Otac ga pritom smiruje i objašnjava mu kako se treba ponašati u takvoj situaciji. Savjetuje mu da ostane miran i da samo pazi gdje staje kako ne bi nagazio na zmiju.

U jednom trenutku dječak pita zašto poskoci bježe od ljudi, na što mu otac odgovara da se i oni osjećaju nesigurno te da se zato povlače.

Objava je izazvala brojne reakcije. Mnogi su pohvalili način na koji je otac pristupio situaciji i istaknuli da je riječ o lijepom primjeru kako djecu učiti poštovanju prema prirodi. U komentarima su napisali da je dobro vidjeti roditelja koji ne reagira panikom, nego pokušava objasniti što se događa.

Ipak, dio korisnika izrazio je zabrinutost jer smatraju da je susret s otrovnicama mogao biti opasan. Na takve primjedbe Vučković je odgovorio kako je važno da djeca znaju prepoznati poskoka i razumiju gdje ga mogu susresti.

Istaknuo je da ljudi na tom području stoljećima žive uz zmije te da su ugrizi vrlo rijetki. Kao zanimljiv podatak naveo je da je posljednji zabilježeni ugriz poskoka u Carevićima bio još 1943. godine, kada je zmija ugrizla njegova oca dok se kao dječak bos igrao u blizini sela.

Video susreta s poskocima i dalje se širi društvenim mrežama i izaziva rasprave među korisnicima.