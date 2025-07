VIDEO Osvanule ekskluzivne snimke Thompsonove probe na hipodromu

Radio NU iz Imotskog objavio je ekskluzivnu snimku s Thompsonove probe prije nastupa na Hipodromu.

Na videu Thompson i njegov bend izvode pjesmu Oluja. Mnogi su primijetili da je Thompson odlično raspoložen. U komentarima pišu: “MPT djeluje energično i pozitivno, a to je najvažnije! Spreman je!”, “Uhhh, kakav će to događaj biti... narode moj...”, “Još malo putujemo iz Australije, kralj Thompson, you are our king.”

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Snimku je lajkalo gotovo 9000 ljudi. Kako je izgledala proba, pogledajte u videu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli radio nu (@radio_nu_)

Podsjetimo, koncert na zagrebačkom Hipodromu najavljen je kao najveći Thompsonov koncert i najveći glazbeni događaj u Hrvatskoj posljednjih godina, a očekuje se velik broj posjetitelja iz zemlje i inozemstva. Organizatori poručuju da će sve biti spremno za pravi glazbeni spektakl, uz bogatu produkciju i poseban scenski doživljaj.

Za koncert je prodano gotovo pola milijuna ulaznica.