VIDEO Opasnost za vozače na istoku Splita: Evo što se dogodi kada se "spoje" nabujali potok i autobus

Studeni je dugo "oklijevao" pokazati svoju pravu narav, pa je više gotovo dvije dekade mjeseca bilo iznimno toplo za dio godine. Tek su posljednjih dana stigli bura i niže temperature zraka.

Ipak, jedna je stvar bila konstanta - a to je nestabilno vrijeme s čestom kišom. Rezultat svega su izdašne oborine u velikom dijelu Dalmacije, a najobilnije su bile u zaleđu srednje Dalmacije. Mjestimice je palo preko 350 litara kiše po metru kvadratnome.

Nove obilne oborine posljednjih dana povisile su vodostaje dalmatinskih rijeka, aktivirale potoke i slapove.

To nikako nije dobra vijest za vozače dionice ceste koja ide kroz Žrnovnicu, u neposrednoj blizini tamošnjeg restorana Rus. Naime, aktivirali su se izvori iz brda Perun, a vode doslovno teku preko prometnice. Za vrijeme ekstremnih situacija, voda ovdje može biti duboka do pola metra, a jučer je razina bila manja, 5 do 10 centimetara.

Da pojava potoka preko ceste itekako može biti opasna situacija dokazuje sljedeći video koji je nastao jučer u poslijepodnevnim satima. Naime, krećući se prema Žrnovnici, automobil je došao u područje na kojemu su aktivni nabujali izvori pa voda prelazi preko vode. No baš u to vrijeme iz suprotnog smjera približavao se Prometov autobus, a kad aje bus prešao preko vode na kolniku, ogromni mlaz vode je pogodio auto koji je bio prisiljen zaustaviti se jer se na nekoliko sekundi ništa više nije vidjelo.

Opisanu situaciju možete pogledati u videu: