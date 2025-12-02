VIDEO Opasno pretjecanje u Dicmu umalo završilo tragedijom, sve snimila kamera

Neugodna i potencijalno kobna prometna situacija zabilježena je u Dicmu, gdje je vozač osobnog automobila pri velikoj brzini krenuo u pretjecanje drugog vozila te se pritom gotovo frontalno sudario s automobilom iz suprotnog smjera. Cijeli događaj snimila je kamera iz vozila koje je dolazilo u susret, a video je ubrzo završio na društvenim mrežama.

Snimka prikazuje trenutak kada vozač prelazi na suprotnu prometnu traku unatoč tome što mu u susret nailazi drugo vozilo. Na sreću, u incidentu nije bilo sudara ni ozlijeđenih, no prizori jasno pokazuju koliko je malo nedostajalo da sve završi tragično.

Video je objavila poznata Facebook stranica Prometne zgode i nezgode, koja redovito upozorava na opasna ponašanja u prometu. Podsjetimo, pretjecanje pri neprimjerenoj brzini i bez dovoljno preglednosti među najčešćim je uzrocima teških prometnih nesreća. Policija i stručnjaci već godinama apeliraju na vozače da ne riskiraju tuđe i vlastite živote zbog nekoliko izgubljenih minuta. Ovaj slučaj iz Dicma još je jedno upozorenje koliko je u prometu važno zadržati oprez i poštovati propise.