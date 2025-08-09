Close Menu

VIDEO Objava nasmijala gledatelje, baš svi se slažu: "Normalan stol u svakom dalmatinskom restoranu"

Imate li i vi sličnih iskustava?

U humorističnoj objavi koja je nasmijala korisnike društvenih mreža Andro Tasovac ukazao je na fenomen klimavih stolova u restoranima koje su primijetili i brojni turisti, piše folder.

"Standard, kad su stolovi 'gdje god ima mjesta", "Smotaj novčanicu ispod noge od stola i neće se više tresti", "Legenda kaže da se stol trese samo onima kojima je novčanik prazan", "I u Bosni! Haha, ovo je izvrsno", samo su neki od komentara na objavu u kojoj su se mnogi pronašli.

Imate li i vi sličnih iskustava sa stolovima u restoranima, svakako provjerite u objavi koja je nasmijala korisnike iz cijele regije.

 

 
 
 
 
 
