VIDEO Novinar: "Zašto ne idete u Stolac?" Musin pristaša: "Ne znam što je tamo, iz SAD-a sam"

Na dogovorenom mjestu okupljanja u Jablanici danas se pojavilo manje od deset pristalica vođe pokreta "Država, narod, vjera" Sanina Muse. Oni su bili u prostoru lokalne džamije u Jablanici, ali ih je glavni imam zamolio da napuste ovaj prostor.

Povod za okupljanje muslimana u Širokom Brijegu uslijedio je nakon što je objavljen videozapis u kojemu je navodno u središtu toga grada jednoj muslimanki pokrivenoj nikabom muškarac zabranio obred klanjanja.

Okupljeni su davali izjave kad ih je novinar portala Istrage.ba pitao zašto su željeli otići u Široki Brijeg u kojem nema muslimana, a nisu otišli u Stolac u kojem se, kako kaže, događa diskriminacija Bošnjaka.

Predstavnik “putujućeg paradžemata Sanina Muse” na pitanje @IstragaB zašto nisu otišli u Stolac gdje se vrši diskriminacija Bošnjaka, a ne u Široki Brijeg gdje faktički nema Bošnjaka:

“Ne znamo šta se dešava u Stocu. Ja sam došao iz USA” pic.twitter.com/LQJ1INp1rS — Istraga.ba (@IstragaB) August 14, 2025

"Ja ne znam, ja sam došao iz Amerike"

Musin pristaša je na pitanje o Stocu ostao vidno zbunjen, kao i njegove kolege.

"Dolje se vrši diskriminacija Bošnjaka, ne vrši se u Širokom", rekao je novinar. "Ne borite se za Bošnjake u Stocu, a borite se za ove u Širokom", dodao je nešto kasnije novinar i rekao da se u Stocu spriječava izgradnja gradskog groblja za muslimane.

"Pa ja ne znam, ja sam došao iz Amerike, ako hoćeš da znaš, evo baš. Ja sam iz Amerike skoro došao. Ja ne znam šta se sve događa", rekao je Musin pristaša.

Poništena dozvola za izgradnju groblja u Stocu

Inače, u Stocu već neko vrijeme traju prijepori oko izgradnje novog gradskog groblja za muslimane, nakon što je na starom groblju nestalo mjesta za ukope. Gradska vlast na čelu s gradonačelnikom Stjepanom Boškovićem iz HDZ-a BiH izdala je dozvolu za izgradnju, ali ju je naknadno ukinula. Uskoro je tabla koja je označavala mjesto radova razbijena i bačena u travu, piše Index.

Bošnjaci tvrde da se radi o nastavku višedesetljetne diskriminacije i segregacije nad muslimanima u ovom hercegovačkom gradu, dok gradonačelnik tvrdi da se radi o pravnom problemu i otežanoj prenamjeni zemljišta koje je u vlasništvu države.