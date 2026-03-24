VIDEO Novi detalji napada u Mostaru. Radi se o sukobu navijača?

Stižu novi detalji o napadu u Mostaru. Na huliganskim stranicama pojavila se snimka, na stranicama se tvrdi da se radi o sukobu skupina Zrinjskog i Veleža.

Na snimci se vidi kako Ultrasi, navijači Zrinjskog, napadaju pripadnike Red Armyja, navijačke skupine Veleža. Prema navodima tih stranica, riječ je o unaprijed pripremljenoj sačekuši za skupinu navijača koja je putovala u Wales na utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine, prenosi Index.

Radi se o prvoj utakmici doigravanja u kojoj reprezentacija BiH traži pobjedu za plasman u finale, gdje bi igrala protiv boljeg iz susreta Italije i Sjeverne Irske.

Navodi se kako su Ultrasi napali suparnike letvama, pritom im oduzeli nekoliko majica i torbi, a na snimci je vidljivo i kako su bakljama zapalili jedan automobil.

Višegodišnji sukobi navijačkih skupina

Sukobi između navijača dvaju mostarskih klubova traju godinama. Zrinjski se tradicionalno povezuje s hrvatskim stanovništvom Mostara, dok Velež ima većinsku podršku među Bošnjacima. U posljednjim godinama netrpeljivosti između navijačkih skupina dosegnule su vrhunac.

Prije dvije godine navijači Veleža u jednom su napadu oduzeli rivalima nekoliko transparenata, nakon čega je uslijedila odmazda Ultrasa. U toj akciji navijači Zrinjskog oduzeli su gotovo sve transparente svojim suparnicima.

U navijačkoj subkulturi gubitak transparenata smatra se jednim od najvećih poniženja. Prema nepisanim pravilima, skupina koja to doživi trebala bi prestati s djelovanjem, a od tada navijači Veleža na utakmice dolaze bez većine svojih transparenata.

24.03.2026, Ultras Mostar attacked Red Army and took a few shirts and bags. Red Army were on their way to Sarajevo Airport to fly to Wales, where Bosnia and Herzegovina are playing a match against Wales on Friday, when they were attacked, click here for more:… pic.twitter.com/mFLYwrFvZu — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) March 24, 2026